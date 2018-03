Diskussionsrunde zum Thema Leben im ländlichen Raum

Ein Hauch von Talkshow wehte durch die St. Thomaskirche zu Scharzfeld, in der am vergangenen Sonntag zum Thema Dorfentwicklung angeregt diskutiert wurde. Es ging um die Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und die Zukunft der dörflichen Gemeinschaft in der Region. Dr. Patrick Küpper vom...