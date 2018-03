MTV-Frauen Herzberg auf Baltrum

Herzberg . 18 Gymnastikfrauen des MTV Herzberg begaben sich im Februar auf die Reise zur Insel Baltrum. Nach der Übernachtung in Esens ging es nach Neßmersiel, um die Fähre pünktlich zu erreichen. Auf Baltrum gab es die ganze Woche „Traumwetter“ - Sonne, blauer Himmel, kein Wind, blaues Meer und wunderschönen Strand. Sooft es möglich war, fand Bewegung an der frischen Luft statt. Gemeinsames Kochen, Spielen, Basteln, Unterhaltung brachte allen viel Spaß. Eine harmonische Woche verging einmal wieder viel zu schnell. Vielen Dank an die Organisatorinnen des MTV Herzberg. Foto: Verein

