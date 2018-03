Schuldezernent Riethig stellt sich Diskussion

Hattorf „Initiative zum Erhalt der OBS Hattorf“ und Schulleitung der OBS laden am Freitag, 23. März, um 19 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung ein.

Die „Initiative zum Erhalt der OBS Hattorf“ lädt zusammen mit der Schulleitung der OBS für Freitag, 23. März, um 19 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung mit Kreisrat Marcel Riethig in die Mensa der OBS Hattorf ein. Es wird um Fragen der Schulentwicklungsplanungen im Altkreis Osterode gehen. Der Schuldezernent des Landkreises Göttingen folgt einer Einladung der Initiative und stellt sich den Fragen von Eltern, Schülern, Lehrer, Kommunalpolitikern der Samtgemeinde Hattorf sowie Gewerkschaftsvertretungen in einer offenen Gesprächsrunde.

Die Initiative begrüße die Bereitschaft des Landkreisvertreters, sich zeitnah den Fragen und Diskussionen zu stellen, denn der konstruktive Dialog müsse unmittelbar begonnen werden. Es gelte, „im konstruktiven Dialog zwischen Schulträger, Schulverantwortlichen und Betroffenen langfristige Planungsgrundlagen zu schaffen, um ländliche Schulstrukturen in der gebotenen Sensibilität zu entwickeln“, so der Sprecher der Initiative Dirk Pejril. „Bereits im zweiten Halbjahr dieses Jahres den politischen Gremien des Kreistages eine Schulentwicklungsplanung vorzulegen, bedeutet, unmittelbar in ein von Transparenz und Beteiligung getragenes Verfahren eintreten zu müssen.“

Die Elternvertretungen der OBS Hattorf sowie der für ihren Einzugsbereich betroffenen Grundschulen in Hattorf, Hörden, Wulften und Osterode-Dreilinden setzen die Arbeit fort.