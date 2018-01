Fusion der Kreisverbände umsetzen

Zum Neujahrsempfang hatte der FDP Kreisverband Göttingen-Osterode am Montag ins Landgasthaus Trüter in Hattorf eingeladen. Gastredner war Konstantin Kuhle (MdB), der eine Parallele zwischen dem Landtag Hannover und dem Bundestag in Berlin zog. In beiden würde man der FDP vorwerfen, sich nicht an...