Denkmalschutz ist bürokratisches Monstrum

Sehr geehrter Herr Baumgartner, vielen Dank für Ihren hervorragenden Kommentar zum Denkmalschutz! Sie haben den Nagel damit auf den Kopf getroffen. Der Denkmalschutz ist wirklich zu einem bürokratischen Monstrum pervertiert, nachdem er in den 1970er Jahren einmal sinnvoll und notwendig war und einiges Erhaltenswerte durch ihn gerettet wurde. Aber heute gilt so mancher Schandfleck, wenn er nur ausreichend alt ist, für denkmalgeschützt und erhaltenswert. Sie haben einige Beispiele genannt, ich könnte noch viele weitere aufzählen, z.B. in einem Dorf in Hessen wurden im Krieg Baracken für die Kriegsgefangenen gebaut. Sie sind hässlich, marode und am Zerfallen, aber denkmalgeschützt – absurd! Ebenso absurd sind die Begründungen, die die selbsternannten „Denkmalschützer“ für das Verbot der Wasserskianlage am Wiesenbeker Teich anführen. Man kann nur sagen: Sanctus Bürokratius bewahre uns vor Deinen Jüngern!

Gerhard Postweiler, Neuhof