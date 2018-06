Traum von der Stadt Bad Lauterberg

Wie ein Schlag ins Gesicht ist der Antrag der Gruppe CDU/WgiR, den Standort des Traumspielplatzes infrage zustellen, nein, zu boykottieren. Ein Schlag ins Gesicht für alle Kinder, den Kinderschutzbund, alle Bürger und Bürgerinnen, die sich für den Traumspielplatz eingesetzt und gespendet haben. Der Traumspielplatz war immer mit dem Kurpark verbunden; und als vor drei Jahren ein Traumspielplatz verlost wurde, musste für die Bewerbung der Stadt schnell ein geeigneter Platz ausgewiesen werden. Wofür haben wir unseren Bürgermeister, wenn er so etwas nicht entscheiden kann. Vor allem, wenn die Stadt für alle drei zurückliegenden Bewerbungen immer den Platz im Kurpark angegeben hat. Dafür gibt es inzwischen eine Baugenehmigung, die ersten Spielgeräte sind ausgesucht, und jetzt, auf den letzten Drücker, kommt die Gruppe mit ihrem Antrag, um den Spielplatz im Kurpark zu verhindern. Warum? Und warum gerade jetzt? Soll ein Ratsmitglied und Mitglied der Gruppe unterstützt werden, der um den Wert seines Grundstückes (ehemaliger Bahnhof Kurpark) fürchtet? Wenn die Gruppe wirklich so entscheidet, gegen den Willen der Bürger und Bürgerinnen, dann wird es so ein ehrenamtliches Engagement wie für den Traumspielplatz in Bad Lauterberg wohl nie mehr geben.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder