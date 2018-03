Steuern für das Gemeinwohl

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden (...) Soweit § 3 AO. Wegen des Fehlens eines direkten Zusammenhangs zwischen der Geldleistung und einer Gegenleistung wird so ziemlich niemand hier im Lande gerne Steuern zahlen.

Wenn ich darauf angesprochen werde, wofür man denn seine Steuern zahlt, konnte ich immer besten Gewissens antworten: Für das Gemeinwohl. Ob nun das Geld in den Straßenbau fließt, in die Schulen und Kitas oder in öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, Bibliotheken, Spielplätze, für Sicherheit und Ordnung etc. Leider fällt es mir mit der Zeit immer schwerer, dieses Bild zu vermitteln. Ob es nun das stete Ausbluten der Kultur- und Sportangebote (Aloha, Kreismusikschule) oder der Schulformen vor Ort sind, ob es der unzureichende ÖPNV ist. Meines Erachtens kann es nicht sein, dass öffentliche Einrichtungen, die teilweise mit Steuergeldern gefördert und geführt werden (sollten), nach der Prämisse eines gewinnorientierten Betriebs geführt werden. Für solche Einrichtungen zahlt der Bürger Steuern. Wenn aus irgendeinem Grunde solch eine Einrichtung in der Hauptsache Verluste fährt, dann müssen diese halt aus Steuergeldern wieder refinanziert werden. Punkt. Gerade in heutigen Zeiten, wo die Steuerquellen sprudeln wie lange nicht, darf doch der Bürger etwas verlangen für seine entrichteten Steuern. Es ist doch wirklich unverständlich, wie in Zeiten der prall gefüllten Staatskassen immer mehr öffentliche Angebote verschwinden. Nun ist mir durchaus bewusst, dass die Rechnung: Hohe Steuereinnahmen des Bundes gleich viel Geld in den Kommunen nicht direkt aufgeht und man auch nicht die Aufgaben von Stadt und Landkreis vermischen darf. Viele Steuern fließen halt nicht direkt den Kommunen zu, sondern werden zum Teil auf Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt und von oben nach unten durchgereicht. Aber ich als Bürger der Stadt Osterode und des Landkreises Göttingen zahle mit Sicherheit die gleichen Sätze an Lohn- und Umsatzsteuern, wie ein Bürger einer finanziell bestens aufgestellten Kommune und darf daher auch die gleichen Leistungen erwarten. Anstatt immer weiter die Ausgabenseite zu betrachten und zu kürzen, sollten sich der Landkreis und die Gemeinden darum bemühen, möglichst viel an den sprudelnden Steuereinnahmen der Bund und Länder zu partizipieren. Hier sehe ich auch die Kommunalpolitik gefordert.