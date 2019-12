Eine schöne Geste

An Heiligabend einsam neben dem Weihnachtsbaum sitzen oder an den Feiertagen nur für sich kochen – das ist kein schönes Gefühl. Denn gerade während der Feiertage kommen sich einsame Menschen eben noch einsamer vor. Diesen Teufelskreis durchbrechen wollen die Organisatoren der Heiligabend-Gala in...