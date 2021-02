Signal gegenseitigen Respekts

Durch sein vorbildliches Handeln hat ein Bankmitarbeiter in Osterode verhindert, dass die Ersparnisse einer Seniorin in die Hände von Enkeltrick-Betrügern fielen. Die 86-Jährige wollte 10.000 Euro für ihre angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelte Enkelin abheben, nachdem diese ihr am Telefon eine haarsträubende Geschichte aufgetischt hatte. Für sein couragiertes Verhalten erntete der Angestellte viel Lob seitens der Polizei – dem kann man sich nur anschließen.

