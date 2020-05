Ein mulmiges Gefühl bleibt

Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen über die verhängten Corona-Beschränkungen gestöhnt. Ab nächsten Montag sollen weitere Maßnahmen gelockert werden – Niedersachsen möchte über einen Fünf-Stufenplan Schritt für Schritt zu einer neuen Normalität finden. Die neuen Lockerungen gehen einigen Menschen zu weit, anderen wiederum nicht weit genug. Schließlich kommt es neben dem Erhalt der Gesundheit als höchstem Gut auch darauf an, bedrohte Existenzen – insbesondere in Handel und Dienstleistung, in Gastronomie und Tourismus, Freizeit und Kultur zu retten. Und natürlich würde auch ich mich freuen, wenn meine 90-jährige, unter starker Demenz leidende Mutter in einem Nordharzer Seniorenheim wieder von meiner in Goslar lebenden Schwester als feste Bezugsperson besucht werden dürfte, solange dieses Heim frei von Covid-19 ist. Dennoch bleibt bei allen angestrebten Lockerungen ein mulmiges Gefühl. Droht wirklich die von einigen Virologen erwartete zweite Corona-Welle, werden neue Infektionen mit dem Virus zu einem noch strengeren Lockdown führen? Viel wird davon abhängen, wie vernünftig und rücksichtsvoll die Menschen mit den neuen Lockerungen umgehen werden, ob sich das Gros an die Abstandsregeln und Hygienevorschriften halten wird. Denn die Distanz von 1,5 Meter untereinander, das Waschen der Hände im Alltag und das Einhalten der Maskenpflicht sind wesentliche Faktoren zur Eindämmung der Pandemie.

