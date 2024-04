Wieda. Hilfe für das Ehrenamt und den Tourismus im Südharz: Vereine in Wieda können sich über Fördergelder freuen. So wird das Geld genutzt.

Wieda will - wie die gesamte Gemeinde Walkenried - den Tourismus im Südharz stärken. Dank Unterstützung vom lokalen Energieversorger Harz Energie kann gleich verschiedene Projekte dabei in Angriff nehmen, allen voran eine der Touristenattraktionen im gesamten Harz, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert: die Wiedaer Krippenweihnacht.

Tourismus und Ehrenamt im Südharz werden gefördert

Taucht Frank Uhlenhaut gemeinsam mit Ortsbürgermeistern in den Kommunen im Südharz auf, gibt es meist nur strahlende Gesichter - denn es gibt Geld. Das war im jüngsten Fall in Wieda nicht anders. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Klaus-Erwin Gröger und Gemeindebürgermeister Lars Deiters übernahm Uhlenhaut die symbolische Geldübergabe aus Ehrenamtsfonds des Energieversorgers an Vereinsvertreter aus dem Südharz Ort für Projekte aus den Jahren 2023 und 2024 - darunter auch eine Premiere. Erstmals wird die Alzheimergesellschaft Region Harz gefördert. „Das freut mich sehr, da wir wenig soziale Projekte sonst haben“, sagt Frank Uhlenhaut.

Die Vertreter der Wiedaer Vereine mit Ortsbürgermeister Klaus-Erwin Gröger, Gemeindebürgermeister Lars Deiters und Frank Uhlenhaut, Kommunalmanager der Harz Energie. © FMN | Thorsten Berthold

Die Unterstützung geht aber auch in zwei Projekte, die den Tourismus im Südharz ausbauen bzw. beleben sollen. Zum einen kann das Team der Wiedaer Krippenweihnacht über Gelder verfügen, die im Jubiläumsjahr „für den Bau eines kleinen Gebäudes genutzt werden sollen“, erklärt Ortsbürgermeister Klaus-Erwin Gröger. Ferner soll mit der Finanzhilfe eine Bücherzelle im Umfeld des alten Rathauses aufgestellt werden - „ein Projekt, dass wir seit Jahren verfolgen“, verdeutlicht Gröger, der sich mit Lars Deiters und den Vertretern der Vereine für die Unterstützung bedankte.

Diese Projekte werden in Wieda im Südharz gefördert:

Das ist der Ehrenamtsfonds der Harz Energie:

Im Jahr 2017 startete die Harz Energie das Projekt Ehreamtsfonds, in den der Versorger insgesamt 140.000 Euro für

Die unkomplizerte Antragstellung wird von den jeweiligen Ortsbürgermeistern oder Ortsverstehern vorgenommen.

Die Fördersummen sind gekoppelt an die Einwohnerzahl und liegen zwischen 250 und 3.000 Euro.

Die gesamte Organisation des Ehrenamtsfonds obliegt dem Kommunalmanagement der Harz Energie unter Kommunalmanager Frank Uhlenhaut.

„Da die Kommunen am besten wissen, wo ihre Ehrenamtlichen Hilfen brauchen, liegt zudem die Auswahl der Projekte in den Händen ihrer ehrenamtlichen Repräsentanten“, erklärt Frank Uhlenhaus das Verfahren.

Insgesamt wurden seit dem Start im Jahr 2017 bereits 13.076 Anträge eingereicht, im Schnitt sind es 200 pro Jahr.

