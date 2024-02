Bad Sachsa. Harmonie im Harz: Leiter der Notunterkunft im Südharz verrät das Geheimnis des Erfolgs und gibt Einblick in den Alltag der Einrichtung.

Die Kapazitäten für Geflüchtete in Bad Sachsa sind erhöht: In der Notunterkunft der Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen stehen seit Mitte Februar statt bislang 200 nunmehr maximal 300 Plätze zur Verfügung. In Bad Sachsa sorgte die Erhöhung für einige Diskussionen. Im Gespräch mit dem Harz Kurier erklärt Sandro Schirmer, Leiter der Einrichtung, dass die Erhöhung der Plätze nicht überraschend, sondern folgerichtig aufgrund dessen, was rechtlich möglich ist, erfolgt. Er beschreibt aber auch, wie der Alltag in der Notunterkunft mittlerweile erfolgt, dass die Sorgen vor Problemen mit Flüchtlingen bislang unbegründet sind - und wie es mit der Einrichtung weitergeht.