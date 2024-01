Bad Sachsa. Wasser rauscht seit Mitte Dezember täglich in das Museum in Bad Sachsa. Der Vorstand sieht als Lösung des Problems nur diesen Schritt.

Geschichte wiederholt sich – dass das alles andere als eine bloße Floskel ist, zeigt sich gerade im Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland. In Bad Sachsa hingegen wiederholt sich aktuell ein Problem, dass das Grenzlandmuseum Bad Sachsa erneut vor das Aus stellen könnte. Bereits im Jahr 2015 sorgten Probleme an der damaligen Bausubstanz und rechtliche Auflagen im DorfgemeinschaftshausTettenborn dafür, dass die Einrichtung nach Bad Sachsa umziehen musste.