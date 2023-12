Neuhof. Ein Feuer vernichtet 300 Strohballen in Neuhof. Landwirtin Anastasia Schulz sucht Ersatz für ihre Tiere. Ein Wettlauf gegen die Zeit.

Die schweißtreibende Arbeit vieler Wochen - ein Brand hat sie innerhalb weniger Minuten zerstört. Anastasia Schulz vom Landwirtschaftsbetrieb Schulz in Neuhof ist gleichermaßen sauer und enttäuscht: 300 Strohballen ihres Betriebes sind bei einem Feuer in der Feldflur, das aus bislang noch unbekannten Gründen am späten Abend des 18. Dezember ausbrach, zerstört worden. „Wir haben in den Sommermonaten keinen Familienurlaub gemacht, sondern viele Arbeitsstunden, viel Schweiß und Mühe investiert, um für unsere Tiere genügend Stroh zu pressen und einzulagern. Innerhalb weniger Minuten wurde die Arbeit vieler Wochen zerstört“, macht sie ihrem Ärger deutlich Luft.