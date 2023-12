Bad Sachsa. Nach der Sprengung eines Geldautomaten der Deutschen Bank im Südharz hat das Kreditinstitut die Sicherheit erhöht - und ist umgezogen.

Zwei Explosionen schreckten am frühen Morgen des 9. Februar die Menschen in der Innenstadt von Bad Sachsa aus dem Schlaf. Unbekannte hatten den Geldautomaten der Deutschen Bank in der Marktstraße gesprengt. Es folgte ein Großeinsatz der Polizei. Der dreiste Einbruch hat für Einwohner und Gäste der Uffestadt weitreichende Folgen, er hat das Arbeiten speziell der Banken im Südharz nachhaltig verändert – und im Fall der Volksbank im Harz für einen Umzug gesorgt. Am 13. Dezember wurde die neue Selbstbedienungs-Filiale des Kreditinstitutes in der Uffestraße 4 eröffnet.