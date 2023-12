Wieda. Diese Immobilie ist seit Jahren ein Streitobjekt. Nun aber könnte sie die Lösung bei der Kinderbetreuung und anderen Problemen werden.

Wie soll die Kinderbetreuung in der Gemeinde Walkenried in Zukunft aufgestellt sein? Wo können Krippen- und Ganztagsplätze geschaffen werden? Wo können aber auch Feiern und Versammlungen im Ortsteil Wieda abgehalten werden? Die Antwort liegt nach Ansicht der SPD-Gemeinderatsfraktion in einem Gebäude, über das seit Jahren heiß diskutiert wird: dem Kurhaus. Die Sozialdemokraten würden das Haus in ein Multifunktionsgebäude umgestalten - und erneuern mit einem Änderungsantrag eine ihrer Forderungen aus dem Jahr 2022. Gleichwohl weisen sie das Gerücht, die zukünftige Ausrichtung der Kindertagesstätten zu verzögern, von sich. „Unser Antrag zielt auf die Verbesserung der Infrastruktur ab und löst dabei den größten Problemfall im Gebäudebestand“, teilen sie mit.