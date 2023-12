Steina. Im Südharz können Einwohner und Gäste bei heißen Getränken ins Gespräch kommen und die Adventszeit gemeinsam genießen.

In Steina wird auch in diesem Jahr wieder die Aktionsreihe „Lebendiger Advent“ gefeiert. Beginnen wird er am 3. Dezember um 17 Uhr mit der Veranstaltung „Wir beleuchten den Advent“ des Fördervereins Steina. Danach wird um 18 Uhr an jedem weiteren Abend die Möglichkeit bestehen, eine halbe Stunde bei Liedern, Geschichten, heißem Tee und Keksen ins Gespräch zu kommen. Bringen Sie bitte eine Tasse mit.

Am Nikolaustag, 6. Dezember, lädt der Kirchenvorstand zudem in die Katharinenkirche ein, wo besonders die kleinsten Gemeindeglieder im Mittelpunkt stehen sollen und eingeladen sind. An den Freitagen finden im Aktionszeitraum zudem Konzerte in der Katharinenkirche statt.

Die Termine im Überblick:

3. Dezember: Wir beleuchten den Advent, Dorfstube, 17 Uhr

4. Dezember: Frauenkreis, Bergstraße 26

5. Dezember: Fam. Wedemeyer/Holzwarth, Am Mühlenberg 40

6. Dezember: Kirchenvorstand, Katharinenkirche

7. Dezember: Fam. Keilholz, Eulensteinweg 4

8. Dez.ember: Konzert Kirchenchor Liebenrode, Katharinenkirche

9. Dezember: Fam. Wronn & Spillner, Bergstraße 37

10. Dezember: Morgengebet, 10 Uhr

11. Dezember: Kielkoppmusikanten, Wandelgang (neben der Dorfstube)

12. Dezember:Fam. Zaulig, Lindenstraße17

13. Dezember: Glasmuseum, Am Kirchplatz

14. Dezember: Fam. Eicke & Mohr, Mitteldorf 38

15. Dezember: Konzert Gospelchor Bad Sachsa, Katharinenkirche

16. Dezember: Fam. Gillmann, Mitteldorf 32

17. Dezember: Gottesdienst, 11 Uhr

18. Dezember: Fam. Buchholz-Piee, Bergstraße 38

19. Dezember: Fam. Gottschalk, Lindenstraße 3

20. Dezember: Fam. Mohring, Bergstraße 8

21. Dezember: Fam. Jochmann/Bosse/Bruchmann, Mitteldorf 8

22. Dezember: Konzert Popchor Offbeat, Katharinenkirche

24. Dezember: 15 Uhr Krippenspiel, 23 Uhr Christnacht

Bis auf die angegebenen Ausnahmen finden die Termine um 18 Uhr statt.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!