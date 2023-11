Wieda. Forderungen aus Wieda sorgen für Diskussionen zwischen Ortspolitik und Gemeindeverwaltung. Auch Straßenausbaubeiträge sind ein Thema.

Reizthema – exakt dies ist die Frage, ob und wenn ja welche Immobilien in der Gemeinde Walkenried verkauft werden könnten? Mittendrin in den Diskussionen ist vor allem ein Gebäude: das Kurhaus in Wieda. Auf der jüngsten Sitzung des Ortsrates untermauerte die CDU-Ortsratsfraktion mit einem Beschluss, dass das seit dem Jahr 2019 in weiten Teilen für die Öffentlichkeit gesperrte Gebäude instandgesetzt werde, mit dem Ziel einer raschen Wiedereröffnung. Dann, so Wiedas Ortsbürgermeister Klaus-Erwin Gröger, könnten auch die Vereine des Dorfes ihr Konzept zum Betrieb des Hauses in Eigenregie umsetzen.