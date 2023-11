Walkenried. Rekordverdächtig: Wenige Minuten dauert die Sitzung des Sport-, Jugend- und Sozialausschusses in Walkenried, dennoch gab es ein Votum.

Mit nur 11 Minuten hat der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales in Walkenried gute Chancen, in die Geschichte einzugehen als kürzeste Ausschusssitzung der Geschichte. Das lag natürlich daran, dass die Jugendpflegerin krank verhindert war und so nicht von ihrer Arbeit berichten konnte.