Steina. Die Wasserversorgung der Zukunft - sie wird im Südharz entstehen. Mit Geldern des Bundes soll die Talsperre modernisiert werden.

Der Titel klingt sehr fachlich: „Klimawandelgerechte Wasserversorgung am Beispiel von Talsperre und Wasserwerk Steina“. Dahinter verbergen sich die zwei Millionen Euro, die im Bundeshaushalt eingestellt wurden, um die Talsperre in Steina grundlegend zu sanieren und ein innovatives Wasserwerk zu bauen. Fest steht: Die Gelder vom Bund werden in den Bau der neuen Anlage fließen. Wann aber genau das erste Trinkwasser aus der neuen Talsperre an die Haushalte fließen wird, ist noch unklar - ebenso wie der Baubeginn.