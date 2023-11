Bad Sachsa. Was kann die KI? Wie nutze ich sie? Fachautor und Lehrer Dr. Rainer Hattenhauer gibt in seinem Buch Antworten auf die wichtigen Fragen.

Für die einen ist es der heilige Gral der Künstlichen Intelligenz (KI), für andere ein digitalisierter Alptraum. Die Rede ist von ChatGPT. Was aber genau kann der Chatbot? Wie kann er genutzt werden? Diese und viele andere Fragen hat einer der bekanntesten deutschen Technik-Nerds und IT-Fachautoren, Dr. Rainer Hattenhauer aus Bad Sachsa, in seinem neuen Buch „ChatGPT und Co. - Wie du KI richtig nutzt“ (Rheinwerk Verlag, ISBN 978-3-8362-9733-2) beantwortet. Die Leser:innen erfahren hier anhand von vielen Bespielen die wichtigsten Werkzeuge und Methoden der text- und bildgenerativen künstlichen Intelligenz bzw. deren Arbeitsweise.