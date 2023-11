In Walkenried wird an der Kreuzung Bahnhofstraße/Turmstraße/Lindenweg ein neuer Zebrastreifen errichtet. Für den Bau des Fußgängerüberweges wurde eine Ampelschaltung eingerichtet, um den Verkehr an der Baustelle im Südharz entlang zu leiten. © FMN | Thorsten Berthold