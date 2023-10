Bad Sachsa/Tettenborn-Kolonie. Die Oberharzer Familien Lohoff hat viel mit gemacht. Ost- und Südharzer Familienunternehmen kommen vor 120 Jahren zu Weltruhm.

Nach dem Ende von Bergbau und Hüttenwesen im Oberharz entwickelte sich neben dem Fuhrwesen, die Produktion von Holzwaren in den Familienwerkstätten. Allein die Zündholzherstellung betrug in Benneckenstein 10 Prozent der Gesamtproduktion Deutschlands. Jedoch führte die Industrialisierung, „auf dem Lande“ zum Niedergang dieses Heimgewerbes und in Folge kam es zu vermehrten Tätigkeiten in der industriellen Holz- und Textilverarbeitung sowie zu vermehrten Handelstätigkeiten.