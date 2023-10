Walkenried. Schluss mit Luftkurort: Walkenried will Tourismusgemeinde werden. Das entsprechende Konzept steht nun für alle zum Download bereit.

Walkenried will Tourismusgemeinde werden. Die Mitglieder des Tourismusausschusses im Walkenrieder Rat haben ein entsprechendes Konzept in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend dem Rat empfohlen. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats ist für Donnerstag, 16. November 2023, im Klosterhotel, Bahnhofsstraße 1, vorgesehen.