Unfallflucht am Priorteich in Walkenried

Walkenried Polizei Walkenried sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich bereits am 9. September am Priorteich ereignet hat. Das ist passiert.

Die Polizei in Walkenried sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Priorteich

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Priorteich in Walkenried einen geparkten Tesla angefahren und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das berichtet die Polizei am Dienstag, 26. September

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht bereits am Samstag, 9. September, auf dem Parkplatz Priorteich in Walkenried. Als der Tesla-Fahrer nach etwa zwei Stunden, gegen 16 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange sowie weißen Farbabrieb an seinem dunklen Auto fest.

Fuhr Unfallverursacher weißes Fahrzeug?

Die hinzugezogenen Ermittler gehen anhand der Spuren davon aus, dass der Unfallverursacher ein weißes Fahrzeug fährt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der entstandene Schaden am Tesla wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Da der Parkplatz zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme stark frequentiert war, hoffen die Ermittler der Polizeistation Walkenried auf sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Verursacher aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05525/959860 zu melden.