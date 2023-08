Walkenried Einwohner, Pendler und Gäste müssen in Walkenried ab dem 28. August eine Umleitung fahren.

Die Turmstraße in Walkenried wird ewgen Reparaturarbeiten komplett gesperrt.

Straßensperrung Straße gesperrt: Turmstraße in Walkenried wird repariert

Einwohner, Pendler und auch Gäste müssen sich auf längere Fahrzeiten im Klosterort Walkenried einstellen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wird aufgrund der Erneuerung der Trag- und Deckschicht die gesamte Turmstraße in der Zeit vom 28. August bis voraussichtlich 4. September für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. „Betroffen sind hiervon zunächst die Anwohner der „Turmstraße“ selbst, sowie die Anwohner der Straße „Am Röseberg“, der Bereich des Unterklosters und die Eltern, die ihre Kinder in den Kindergarten nach Walkenried bringen und dafür den Parkplatz Baumgarten/Klosterparkplatz nutzen“, so die Gemeindeverwaltung.

Eine Umleitung wird entsprechend vor Ort ausgeschildert. „Es handelt sich hierbei um eine Baumaßnahme des Landkreises Göttingen“, heißt es weiter in Pressemitteilung. Zudem wird um Verständnis für die Maßnahme gebeten.

