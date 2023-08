Sonne, Meer und Super Mario: Konzert im Kloster Walkenried

Ein Orgelkonzert mit Improvisationen: Daniel Skibbe wird auf der Bente-Orgel im Kapitelsaal im Kloster Walkenried konzertieren und über Musik und Melodien zum Thema „Sonne, Meer und Super Mario“ improvisieren. Das Konzert beginnt am Freitag, dem 25. August, um 19 Uhr. Das Konzert verläuft dabei ohne Noten. Der Organist und Kantor Daniel Skibbe beschäftigt sich mit Improvisationen in verschiedenen Stilen. Dabei hat er nur eine Choral- bzw. Themenmelodie vor sich liegen – alle anderen Klänge sind improvisiert bzw. frei erfunden.

Ob Fluch der Karibik oder Shanty: Das wird in Walkenried gespielt

Unter dem Motto „Sonne, Meer und Super Mario“ wird er unter anderem über den Choral „Himmel, Erde, Luft und Meer“ in barocken Formen fantasieren. Tanzvariationen über sagenumwobene Meeresgeschichten, bei denen u. a. musikalische Themen aus dem Film „Fluch der Karibik“ und alte Shanty-Melodien zitiert werden, nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise ans Meer. Ein Flötenkonzert zu „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“, die Filmmusik zum neuen „Super Mario Bros. Film“, eine Meditation zu „Geh aus, mein Herz“ und eine große Symphonische Choralimprovisation zu „Sonne der Gerechtigkeit“ werden ebenfalls an diesem Konzertabend erklingen.

Daniel Skibbe ist in Melle aufgewachsen und musiziert seit seiner Jugendzeit an der historischen Christian-Vater-Orgel in der Petri - Kirche. Nach seinem „Masterstudium“ an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford, das er 2020 mit den selbstgesetzten Schwerpunkten im Bereich liturgischem Orgelspiel (Improvisation) und Kinder- und Jugendchorleitung erfolgreich absolvierte, arbeitete er zunächst als Kantor in Bremen. Seit dem 1. April 2022 ist er Kantor für die Propsteien Bad Harzburg und Goslar in der Braunschweigischen Landeskirche mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendchorleitung

Der Eintritt ist frei – um eine Spende am Ausgang wird gebeten.

