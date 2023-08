50 Jahre Kurpark Wieda: Konzert und Feier zum Geburtstag

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kurparks in Wieda haben viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Hand angelegt, um den Kurpark in Wieda wieder herzurichten. Organisiert wurden die vielen Arbeitseinsätze durch die CDU-Fraktion des Ortsrats Wieda sowie den Bürgerverein Pro Wieda. „Dieser Aufwand hat sich gelohnt. Sogar die Brücke über den See im Kurpark konnte wieder in Betrieb genommen werden“, teilen die Verantwortlichen mit.

Freier Eintritt beim Kurkonzert

Das Jubiläum wird im Kurpark mit einem zünftigen Kurkonzert gefeiert. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 19. August, statt. Sie wird 16 Uhr eröffnet. Die Gruppe Harzwaldecho wird bis 18. Uhr die Veranstaltung musikalisch begleiten.

Der Kurpark in Wieda wird 50 Jahre alt. Ein grioßes Fest wird hierzu gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / FMN

Der Bürgerverein Pro Wieda sorgt für Kaffe und Kuchen sowie Getränke. Der Eintritt zum Kurkonzert ist frei.

Nächster Termin: Kirche im Grünen

Am folgenden Wochenende findet die „Kirche im Grünen“ im Kurpark statt. Diese Veranstaltung beginnt am Sonntag, 27. August, um 15.30 Uhr. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Posaunenchor Wieda. Auch bei dieser Veranstaltung ist für Kaffee und Kuchen gesorgt.