Sonderstempel am Kloster Walkenried ergattern

Wanderbegeisterte und Fans der Harzer Wandernadel können sich freuen: An diesem Wochenende, 15. und 16. Juli, ist der blaue Sonderstempelkasten der Harzer Klöster im Südharz zu Gast, genauer gesagt am Kloster Walkenried freuen. Gäste und Einheimische können die Gelegenheit nutzen und so den Sonderstempel für ihr Stempelheft ergattern.

Stempel holen, besondere Wandernadel erhalten

Hintergrund der Aktion ist, dass der Stempelkasten der Harzer Klöster auch in diesem Jahr während des Harzer Klostersommers, der noch September läuft, durch den Harz reist. An ausgewählten Wochenenden ist er an den sechs Harzer Klöstern (Brunshausen, Burchardi, Drübeck, Michaelstein, Wöltingerode und Walkenried) häufig in Verbindung mit besonderen Veranstaltungen anzutreffen.

Der blaue Stempelkasten wird wieder am Kloster Walkenried aufgebaut. Foto: Annette Behnk / ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried

Bei mindestens einem Stempel pro Kloster können Interessierte dann die Sondernadel „Harzer Klöster““ erwerben.

Am Samstag, dem 15. Juli, und Sonntag, dem 16. Juli, steht der blaue Stempelkasten vor dem Kloster Walkenried bereit. Er ist an diesen beiden Tagen zu den Öffnungszeiten des Museums jeweils von 10 bis 17 Uhr kostenfrei zugänglich.

Weitere Informationen

Gültig sind dabei die Stempelhefte zum Harzer Klosterwanderweg und der Harzer Wandernadel, beide hier erhältlich: www.harzer-wandernadel.de. Alle Veranstaltungen im Rahmen des Harzer Klostersommers sowie weitere Termine des blauen Stempelkastens der Harzer Klöster finden Interessierte hier nachlesen: www.harzinfo.de/erlebnisse/harzer-kloester/harzer-klostersommer.