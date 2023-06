Walkenried Ob Feueralarm oder Bevölkerungsschutz: Diese Warnhinweise testet die Gemeinde Walkenried am 1. Juli.

Probealarm im Südharz Sirenen heulen: Warntag am 1. Juli in Walkenried, Wieda & Zorge

Die Sirenen in der Gemeinde Walkenried, sie werden am kommenden Samstag, dem 1. Juli, mittags heulen. Für die Einwohnerinnen und Einwohner in Wieda, Zorge und dem Klosterort ist dies eigentlich nichts Neues, findet doch alle zwei Wochen ein Probealarm statt. Doch dieses Mal geht es nicht um einen Test für die Feuerwehr, sondern die Kommune veranstaltet sozusagen ähnlich wie Anfang Dezember 2022 bundesweit bei sich vor Ort einen Warntag. Neben dem Feueralarm wird dabei auch die Warnung für die Bevölkerung vor einer möglichen Gefahr über die Sirenen gestestet.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) löste am 8. Dezember um 11 Uhr in ganz Deutschland einen Probealarm der höchsten Warnstufe aus. Auf Smartphones konnte man die Meldungen erhalten. Foto: Thorsten Berthold / HK

Wie die Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung Walkenried mitteilen, werden im Zeitraum zwischen 12 und 12.15 Uhr am 1. Juli folgende Signale zu hören sein:

Feueralarm : 3 Töne von je 12 Sekunden Dauer mit je 12 Sekunden Pause zwischen den Tönen Warnung der Bevölkerung vor einer Gefahr: 6 Töne von je 5 Sekunden Dauer, mit je 5 Sekunden Pause zwischen den Tönen (1 Minute Heulton) Entwarnung: 1 Minute Dauerton

Auf einem iPhone werden die Einstellungen für Cell Broadcast Alerts angezeigt: Extreme Gefahr, Gefahreninformation, Test Warnungen. Foto: Mark Härtl / HK

Sollten die Sirenen mit dem Warnton für die Bevölkerung einmal ohne eine Vorankündigung ertönen, werden die Menschen gebeten, folgende Verhaltensregeln zu beachten: