Kindergartenkinder aus Neuhof überraschen Brautpaar

Es war wieder viel los im DRK Kindergarten Neuhof: Ob ein Besuch von der DLRG Leinefelde-Worbis, Hemmen bei einer Hochzeit, die Teilnahme am Neuhofer Schützenfest oder der Besuch im Regenbogenland Bad Sachsa - es gab viel zum Erleben und Lernen.

Kinder erlenen Baderegeln und „retten“ aus Notsituationen

Kürzlich schaute die DLRG bei den Jungen und Mädchen der Einrichtung vorbei und gestaltete einen Kindertag. In Kooperation mit Nivea hatte es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, den Jüngsten die Baderegeln spielerisch näher zu bringen. Dabei drehte sich alles um das Thema Sicherheit im Wasser und in der Sonne. Mit von der Partie war ein ehrenamtliches Team der DLRG um Elias Bodenberger und Niklas Günther, sowie das Maskottchen „Nobbi“, das an dem Vormittag immer mal wieder auf der Bildfläche erschien und zur Freude aller beitrug.

Erinnerungsfoto nach der Aktion mit der DLRG. Foto: Kirsten Grohmann / DRK Kindergarten Neuhof

Ferner erlebten die Kinder den Tag eines Rettungsschwimmers in Form einer Bewegungsgeschichte, in der Notsituationen durchgespielt wurden. Dabei mussten die jungen „Retter“ überlegen, wie die Vorgehensweise aussehen könnte. Gemeinsam „rettete“ die Gruppe einen „Schwimmer im Wasser, eine junge Frau mit Schnittwunde am Fuß, sowie einen älteren Mann in Not“. Bei einer kleinen Übungseinheit hatten die Kinder die Möglichkeit, sich gegenseitig aus einer Notsituation zu befreien. Dabei lernten sie echte Rettungsgeräte zu benutzen.

Alter Brauch: „Hemmen“ vor der Kirchentür

Ganz spontan überraschten einige Kindergartenkinder an einem anderen Wochenende ein Brautpaar auf ihrem Weg ins Eheleben. Dabei standen sie zum „Hemmen“ vor der Kirchentür, und folgten so dem Brauch, welcher den Anfang einer neuen Lebensgemeinschaft symbolisierte, bei dem sich das Brautpaar, um den Weg fortzusetzen, „loskaufen“ musste. Dies geschah natürlich mit Süßigkeiten.

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Jens Braune beim Wettkampfschießen. Der amtierende Schützenkönig in Neuhof versuchte auch 2023 seinen Titel zu verteidigen. Foto: Kevin Kulke / HK

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Der Pistolenkönig 2023 in Neuhof: Max Kirstein. Foto: Kevin Kulke / HK

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Knapp vorbei ist auch daneben: Der alte Schützenkönig Jens Braune schafft es nur auf den zweiten Platz und muss die Ehrenkette an den neuen König, Rainer Beikirch, abtreten. Foto: Kevin Kulke / HK

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Die neuen Schützenköniginnen und -könige in Neuhof: Schülerkönigin Joana Schmidt-Häßler, Schützenkönigin Alexandra Schmidt-Häßler, Jugendkönig Fabio Hartmann, Bestmann Christian Loewner, Pistolenkönig Max Kirstein, Schützenkönig Rainer Beikirch. Florianspokal: Stefan Joedicke, Königspokal: Werner Bruchmann. Foto: Kevin Kulke / HK

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Eine Besonderheit in Neuhof: Die Schützen treten an als HSV-Fans gegen Fans von Bayern München. Dses Jahr gewinnen die HSV-Fans deutlich und sichern sich die Siegesscheibe. Foto: Kevin Kulke / HK

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Kein Halten mehr: Der Fanfarenzug Neuhof gibt alles beim Konzert. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Auch der Ortsrat hat beim Festumzug seinen Spaß. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Die Würden- und Fahnenträger reihen sich ein. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Geehrte mit dem Vorstand des Schützenvereins. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Bei Kaffee und Kuchen konnte man sich stärken. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Im Festwagen ließ es sich aushalten. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Gemeinsam mit Einwohnern und Gästen feiert der Schützenverein Neuhof sein traditionelles Volksfest. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Spaß gehört auch zur Proklamation. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Fotogalerie: Schützenfest in Neuhof 2023 Viele fleißige Helferinnen und Helfer unterstützen das Fest. Foto: WOLFGANG BALOGH / privat

Einige Tage später waren die Kinder vom DRK-Förderverein Kindergarten eingeladen, um zusammen am Schützenumzug in Neuhof teilzunehmen. Mit T-Shirts eingekleidet, nahmen sie den Anhänger der Treckerpaten des Kindergartens in Beschlag. Als der Umzug von Schützen und örtlichen Vereine vom Treffpunkt startete, reihte sich das Gespann mit seinen Insassen ein und verbreitete viel gute Laune. Die Mädchen und Jungen jubelten den Zuschauern am Straßenrand zu und hatten bei herrlichem Kaiserwetter viel Freude.

Spaß hatten die Kinder auch im Regenbogenland. Foto: Kirsten Grohmann / DRK Kindergarten Neuhof

Zu guter Letzt besuchte der DRK Kindergarten Neuhof auf Wunsch seiner Kinder das Regenbogenland in Bad Sachsa, um vor den Ferien und dem Schulstart seiner ABC-Schützen noch einmal einen schönen Tag mit viel Bewegung zu verleben. Die Gruppe hatte dabei viel Spaß und alle konnten nach der Ankunft in der Kletterhalle ganz individuellen Wege gehen, körperliche Fähigkeiten testen und festigen. Die Jüngsten entwickelten großes Selbstbewusstsein und trauten sich etwas zu. Die Älteren zeigten, was sie seit dem letzten Besuch gelernt hatten. Doch auch der schönste Tag geht einmal zu Ende. Und an diesem Tag verging die Zeit einfach so schnell, dass eigentlich niemand nach Hause wollte.