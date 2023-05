Friedenstag im Südharz „Tag für den Frieden“ findet morgen in Walkenried statt

Weiße Tauben symbolisieren den Frieden. Zum Abschluss des Aktionstages in Walkenried soll eine Taube aus Kerzen gebildet werden.

Walkenried. Ein „Tag für den Frieden“ findet am 7. Mai in Walkenried statt. Das macht das Programm so besonders, diese Rolle spielt der Klosterort selbst.