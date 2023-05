Walkenried. Der Kupferberg in Walkenried wird am 6. und 7. Mai weder zum Freiluftmuseum für Automobilgeschichte. Das wird geboten.

Oldtimer-Treffen im Südharz Oldtimer-Fans treffen sich am Wochenende wieder in Walkenried

Der Kupferberg in Walkenried – an diesem Wochenende verwandelt er sich wieder in ein übergroßes Freiluftmuseum für Fahrzeug-Geschichte. Das Team der Schützengesellschaft Walkenried lädt am 6. und 7. Mai zum beliebten und weit über die Region hinaus bekannten Oldtimer-Treffen auf dem großen Schützenplatz im Klosterort ein.

Einheimische und Gäste können an den Tagen wieder besondere Fahrzeuge auf vier und zwei Rädern bestaunen, gutes Essen und Getränke genießen, feiern und natürlich auch die bekannten Benzin-Gespräche führen. Auch einen Flohmarkt wird es geben.

Der Ablauf des Treffens ist wie folgt geplant: Am Samstag, 6. Mai, können die ersten Interessierten bereits anreisen. Ab 15 Uhr steht das Gelände auf dem Kupferberg zum Campen zur Verfügung. Zur passenden Einstimmung findet dann ab 19 Uhr im Schützenhaus eine große Oldie- und Schlager-Party mit DJ Axel statt. Der Eintritt hierzu ist frei, alle Einwohner und Gäste sind hierzu neben den Automobilfreunden gern gesehen und herzlich eingeladen.

Das eigentliche Treffen beginnt dann am 7. Mai mit der Anreise der weiteren Aussteller und der Öffnung des Platzes ab 8.30 Uhr. Das Oldtimer-Treffen an sich wird dann um 10 Uhr offiziell eröffnet.

Wie in den vorangegangenen Jahrzehnten betonen die Verantwortlichen, dass der Eintritt zum gesamten Treffen frei ist. Auch ist weiterhin keine Anmeldung im Vorfeld für Aussteller von Fahrzeugen notwendig. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0176-20311633 der per E-Mail: oldtimer@sg-walkenried.de.