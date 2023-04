Fünfjähriger bei Zorge unter Trecker eingeklemmt

Walkenried. Unfall zwischen Zorge und Walkenried: Junge aus Traktor geschleudert, unter Zugmaschine eingeklemmt und schwer verletzt in Klinik geflogen

Bei einem Verkehrsunfall auf der L603 bei Walkenried ist ein Fünfjähriger unter einem Trecker eingeklemmt und schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag, 4. April, gegen 17 Uhr zwischen Zorge und Walkenried. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei befand sich das Kind zusammen mit der 19 Jahre alten Fahrerin eines Trecker-Gespanns in dem Zugfahrzeug, das Richtung Walkenried unterwegs war. Als einer der beiden Anhänger aus bislang unbekannter Ursache auf den rechten Grünstreifen geriet und die Fahrerin versuchte gegenzulenken, verlor sie die Kontrolle über das Gespann. Durch die Last der auflaufenden Anhänger wurde die Zugmaschine schließlich ausgehebelt und auf die Seite umgeworfen.

Kind aus Trecker geschleudert und unter Fahrerkabine begraben

Bei dem seitlichen Aufprall wurde der Fünfjährige aus dem Trecker herausgeschleudert und unter der Fahrerkabine eingeklemmt. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehren Walkenried und Wieda konnte der eingeklemmte Junge befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

In Begleitung einer Notärztin wurde das Kind schließlich mit dem Rettungshubschrauber aus Göttingen in die Uniklinik nach Göttingen geflogen. Laut Angaben der Polizei ist sein Zustand zur Stunde stabil.

Die 19-Jährige Fahrerin wurde lediglich leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem umgekippten Trecker befreien.

Für die Dauer Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme wurde die L603 rund fünf Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde die Zugmaschine beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.