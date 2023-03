Besseres Trinkwasser im Südharz: 850 Bäume bei Steina gepflanzt

Steina. Zum zweiten Mal unternimmt der VNK Südharz mit Unterstützung der Landesforsten eine große Pflanzaktion in der Nähe der Talsperre Steina.

Die Mitglieder des VNK Südharz pflanzen Bäume im Bereich der Talsperre in Steina.

Der Schnitt ist beachtlich: 22 Personen haben insgesamt 850 Bäume gepflanzt – genauer gesagt Roterlen und die allesamt im Bereich des Steinabaches. Das Ziel der gemeinsamen Aktion des Vereins zur Erhaltung von Natur und Kultur (VNK) Südharz und des Niedersächsischen Forstamtes Lauterberg ist dabei schnell erklärt: Die Roterlen sollen das Ufer des Baches stabilisieren und verhindern, dass es zu Ausschwemmungen kommt.

Ziel der Pflanzung: Ufer der Gewässer sichern

„Roterlen kommen direkt an Gewässern als natürliche Vegetation vor. Ihre Wurzeln reichen tief in den Boden, was die Uferbereiche stabilisiert. Weiterhin tragen ihre ins Gewässer hineinragenden Wurzeln zur Verbesserung der Wasserqualität bei“, erläutert VNK-Vorsitzender Jög Köttner.

Mehr News: Diese Frau will den Klimaschutz im Südharz vorantreiben

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verein 1.000 Bäume gepflanzt, um eben die Ufer zu sichern, aber auch, um die Trinkwasserqualität im Rahmen der Trinkwassergewinnung aus der Steinatalsperre zu verbessern.

Talsperre und Trinkwassergewinnung vorgestellt

Seitens des Forstamtes wurden dabei für die Aktion die Pflanzen, Mitarbeiter zur fachgerechten Anleitung und Betriebsfahrzeuge gestellt. Vor Beginn der Pflanzung wurde vom zuständigen Revierleiter das Thema Waldsterben und die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, die Problematik der verringerten Wasserhaltekraft des Bodens und die Gefahr der Bodenerosionen dargestellt.

Mehr News:Das hat der VNK Südharz alles bislang erreicht

„Der Technische Leiter der Stadtwerke Bad Sachsa beschrieb die Geschichte der Trinkwassergewinnung im Steinatal und deren Wichtigkeit für die Trinkwasserversorgung im Raum Bad Sachsa. Der Ausbau der Trinkwassergewinnungsanlage wurde ebenfalls erläutert“, fasst Jörg Köttner zusammen.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!