Personensuche im Südharz: Feuerwehr in Bad Sachsa im Einsatz

Bad Sachsa. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge sind am Sonntag in der Bad Sachsaer Kernstadt im Einsatz. Das ist passiert.

Feuerwehr und Polizei haben am Sonntag in Bad Sachsa nach einer vermissten Person gesucht. Wie die Feuerwehr Bad Sachsa berichtet, wurden die Wehrleute am Nachmittag in die Kernstadt alarmiert, die Ortsfeuerwehr aus Neuhof kurze Zeit später zur Unterstützung angefordert.

Rettungskräfte suchen nach vermisster Person

Nachdem die Polizei Bad Lauterberg die Suchgebiete eingeteilt hatte, rückten die Fahrzeuge in die Stadt aus.

Schon nach kurzer Zeit konnte die seit dem Morgen vermisste Person in der Nähe ihres Wohnsitzes wohlbehalten aufgefunden und der Polizei übergeben werden, so die Brandschützer. Der Einsatz für die Feuerwehr konnte so nach circa einer Stunde beendet werden.

Feuerwehr-Fahrzeuge im Harz im Einsatz

Eingesetzt waren sechs Fahrzeuge der Feuerwehren Bad Sachsa und Neuhof sowie ein Streifenwagen der Polizei Bad Lauterberg.

Die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa war außerdem am Samstag bei einer Ölspur in der Schulstraße und dem Feuer in Wieda im Einsatz.

