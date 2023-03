Generationenwechsel beim Harzklub Zorge ist vollzogen

Der Generationenwechsel beim Harzklub-Zweigverein Zorge ist vollzogen: Nach 25 Jahren Tätigkeit im Vorstand stellte sich der bisherige Vorsitzende Uwe Schimmeyer nicht mehr zur Wahl, zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder seinen bisherigen Stellvertreter Hendrik Behrens. Aber auch insgesamt wurde der Vorstand deutlich verjüngt: Alle Gewählten sind unter 40 Jahre alt – und sind auch sämtlich zugezogen in den Südharz.

Vorsitzender zieht Bilanz

Zunächst aber blickte Uwe Schimmeyer zum Auftakt auf seine 25-jährige Tätigkeit als Vorstandsmitglied zurück und gab für die neuen Mitglieder einen Überblick über die Vielfalt der Tätigkeiten, die vom Harzklub Zorge geleistet würden. Ob Naturschutz, Wegearbeit, Bau und Unterhaltung von Schutzhütten, Brücken und Bänken oder das Wandern und Radfahren – für jeden sei etwas dabei, wo er oder sie sich mit Interessen und Fähigkeiten beteiligen könne. Sein Bedauern drückte der scheidende Vorsitzende lediglich darüber aus, dass das Brauchtum in Zorge nicht mehr so wie in früheren Zeiten gelebt werde.

Wanderwart Hendrik Behrens berichtete im Anschluss von einem aktiven Jahr 2022: Es wurden ab April 13 Wanderungen mit insgesamt 203 Teilnehmern durchgeführt.

253 Kilometer gewandert

Am weitesten wanderte Hendrik Behrens selbst mit 253 Kilometern auf geführten Wanderungen des Harzklubs. Dafür erhielt er das Wanderabzeichen in Silber und den Zorger Wanderpokal. Das Wanderabzeichen in Bronze erhielten für 151 Kilometer Phillipp Göthel und Barbara Kühl, sowie für 91 Kilometer Arthur, Paul, Lukas und Helena Göthel; und für immerhin 81 gewanderte Kilometer Sebastian Büngel. „Im Jahr 2023 sind bereits 25 Fahrten und Wanderungen geplant“, sprach Behrens den neuen Wanderplan an, der bei ihm zu erhalten ist. Er würde sich über rege Beteiligung freuen denn es sei für jeden etwas dabei.

Einstimmig ging es bei den Wahlen zu. Auf Vorschlag des Vorstands wurde Hendrik Behrens zum Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Phillipp Göthel, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Als stellvertretender Kassenwart agiert Christian Schuder, der sich allerdings erst noch in das Amt einarbeiten wird, um es später ausführen zu können.

Für den scheidenden Vorstand und weitere, verdiente Mitglieder gab es an diesem Tag noch eine Überraschung.

Besondere Ehrungen

Mit der höchsten Auszeichnung des Harzklubs, dem Ehrenzeichen in Gold, wurde Uwe Schimmeyer für seine 25-jährige Vorstandsarbeit in Zorge und in der Arbeitsgemeinschaft Südharz ausgezeichnet. Auch Dieter Helbing, langjähriger Wegewart, sowie Hertha Bukentin (Brauchtumsgruppe) erhielten diese Auszeichnung. Karl Heinz Kolbe wurde ferner mit dem Ehrenzeichen in Silber für seine Verdienste im Vorstand geehrt. „Alle vier haben sich um die Einarbeitung des neuen Vorstandes bemüht, geben ihr Wissen weiter und sind mit Rat und Tat stets zur Stelle wo immer Hilfe gebraucht wird“, betonte Hendrik Behrens und bedankte sich dafür. Weiterhin wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft Johannes Obstfelder, für 50 Jahre Adolf Bischoff und für 60 Jahre Zugehörigkeit Heike Meyer geehrt.

Beitrag erhöht

Als letztes wurde von der Versammlung eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge auf 20 Euro pro Vollmitglied und 40 Euro je Familie (Kinder bis 18 Jahre sind beitragsfrei) einstimmig beschlossen. Auch der Gesamtverband erhöhte seine Beiträge, „alles wird teurer und wenn wir unsere Einnahmen nicht steigern können sind wir irgendwann bankrott“, hatte Karl Heinz Kolbe zuvor ermahnt.

Themen wie Satzung, Einnahmeverbesserung und Ausgabenverschlankung werden den neuen Vorstand in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen.

