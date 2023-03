„Nacht der Offenen Pforte“ lockt wieder ins Kloster Walkenried

Walkenried. Eintauchen in die faszinierende Welt des Mittelalters: Der Vorverkauf für die Veranstaltung an Ostersonntag hat begonnen.

Die Nacht der offenen Pforte findet an Ostern 2023 wieder im Kloster Walkenried im Südharz statt.

Das Zisterziensermuseum Kloster Walkenried lädt am Ostersonntag, 9. April, zur „Nacht der Offenen Pforte“ ein. „Erleben Sie im Schein hunderter Kerzen die Magie gregorianischer Wandelgesänge oder lauschen Sie virtuoser Harfenmusik und Lesungen aus berühmten mittelalterlichen Handschriften. Besuchen Sie die Schreibwerkstatt der Mönche oder lassen Sie sich von Living History-Darstellerinnen und -Darstellern in die Geheimnisse mittelalterlichen Handwerkskunst einführen“, werben die Veranstalter.

Speisen, interaktive Ausstellung und Live-Jazz-Musik

Im Refektorium, dem ehemaligen Speisesaal der Mönche, können sich Besucher mit Speisen und Getränken des Kloster-Cafés verwöhnen lassen. Im Welterbe-Infozentrum direkt gegenüber des Museums erwartet die Gäste eine interaktive Ausstellung und Live-Jazz-Musik.

„Die Nacht der Offenen Pforte ist ein idealer Ausflugstipp, um im Kloster Walkenried mit Familie und Freunden in die faszinierende Welt des Mittelalters einzutauchen“, heißt es vonseiten der Veranstalter weiter.

Der Vorverkauf für die „Nacht der Offenen Pforte“ läuft bereits: Die Tickets gibt es im Vorverkauf an der Museumskasse sowie in den Tourist-Informationen in Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Goslar. Der Eintritt beträgt fünf Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

Einlass ist am 9. April ab 19 Uhr, von 19.30 bis 23.30 Uhr gibt es ein Programm.