So ist der Plan für den Neustart des Tourismus in Walkenried

Das Votum ist getroffen: Die Gemeinde Walkenried soll Tourismusgemeinde werden, das Thema Luftkurort ist somit auch beendet. Einstimmig haben sich die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung für ein solches Vorgehen ausgesprochen. Ein Schritt, den sowohl das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Braunschweig, wie auch die Kreisverwaltung in Göttingen begrüßen – und der auch dafür sorgt, dass in der Kommune künftig weiterhin Gästebeiträge erhoben werden können.

Eile ist geboten, ein neues Konzept notwendig

Doch um die Neuausrichtung des Tourismus voranzutreiben ist in gewisser Weise auch Eile geboten. Denn vor den Verantwortlichen in Walkenried liegt zunächst ein intensives Stück Arbeit, denn für ein solches Einstufen als Tourismusgemeinde benötigt die Kommune auch ein entsprechendes Konzept. Dieses, das dann die gemeinsame touristische Ausrichtung von Walkenried, Wieda und Zorge in der Zukunft beschreibt, soll bereits bis Ende Juni diesen Jahres erarbeitet sein, „um danach die erforderlichen Anträge stellen zu können“, wie Bürgermeister Lars Deiters erklärt.

In insgesamt drei Arbeitsgruppen sollen Probleme und Lösungen erörtert und konkrete Vorschläge für die Bereiche Kulturelles Erbe und Museen, Wander- und Radwegenetz, Veranstaltungen, Gestaltung der Werbeunterlagen und Satzungs- sowie Beitragsfragen entwickelt werden, die dann über den Ausschuss für Tourismus und Kultur ihren Weg in die weiteren Gremien der Gemeinde finden. „Die Arbeit wird durch die GLC und den Harzer Tourismusverband unterstützt und begleitet. Auch der Landkreis Göttingen hat seine Hilfe zugesagt“, verdeutlicht der Verwaltungschef.

Bürger sollen sich einbringen

Geplant ist, mit den Workshops bereits Ende März zu beginnen und bis Ende Mai mindestens drei Veranstaltungen durchzuführen. Wichtig dabei ist, dass neben den externen Experten auch die Bürgerinnen und Bürger aus Walkenried, Wieda und Zorge an dem Projekt mithelfen können und sollen.

Wer Interesse hat an der Arbeit in den Arbeitsgruppen „Kulturelles Erbe, Museen, Lehrpfade“ oder aber „Wanderwege, Wanderungen, Sport- und Freizeitgestaltung“ teilzunehmen und dies noch nicht bekundet hat, hat hierzu noch bis zum 10. März die Gelegenheit. Entweder können sich Interessierte beim Vorsitzenden des Tourismusausschusses Michael Reinboth, oder über die Gemeindeverwaltung, Telefon 05525-2020 bzw. E-Mail: info@walkenried.de anmelden. Da die beiden Arbeitsgruppen jeweils am selben Tag, aber nacheinander zusammenkommen, sind auch Mehrfachnennungen möglich.

Vermieter, Gastronomen und viele mehr können sich ebenfalls einbringen

Sowohl Bürgermeister Lars Deiters, als auch die Mitglieder des Gemeinderates, möchten eine möglichst breite und umfassende Beteiligung von Vermietern, Gastronomen, Museumsbetreibern und potenziellen Anbietern für sportliche Betätigungen erreichen, damit das künftige Tourismuskonzept von allen für den Tourismus arbeitenden oder diesen unterstützenden Gruppen getragen wird. Insofern hofft man auf eine große Resonanz.

