Bad Sachsaer beweisen Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit

Auch in diesem Jahr konnten Günter Klapproth und Sigrid Herrmann das Deutsche Sportabzeichen an verschiedene Mitglieder des TSV Bad Sachsa übergeben. In den vier Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination haben die Absolventen ihr Bestes gegeben und die vorgegebenen Anforderungen erfüllt.

Die geehrten Mitglieder

Bei der Jugend konnte das bronzene Sportabzeichen an Diellza Javori überreicht werden. Lara Legler, Larissa Sulejewski und Feli Wedekind haben das Sportabzeichen in Silber geschafft. Das Sportabzeichen in Gold konnte an Lina Carlotta Pfeifenbring, Julia Linke, Nicole Krämer und Julian Spallek überreicht werden.

Auch bei den Erwachsenen konnten einige Sportabzeichen verliehen werden. Über Silber konnten sich Cornelia Becke, Sabine Dürkop und Sigrid Herrmann freuen. Das goldene Abzeichen bekamen Sibylle Halbach, Samuel Krämer, Christine Kasselmann, Udo Kraul und Antje Klingenhagen verliehen.

Vorstand hofft auf viele Teilnehmer im Jahr 2023

Günter Klapproth gratulierte jedem einzelnen Absolventen hierzu. Alle Übungsleiter hoffen, auch in diesem Jahr wieder viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Erwerb des Sportabzeichens motivieren zu können.

