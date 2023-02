Seit 25 Jahren engagiert im Dienst der Kinder im Südharz

Für die Leiterin der Kindertagesstätte Waldhäuschen in Zorge, Simone Koch, gab es am 1. Februar eine Feierstunde anlässlich ihres Dienstjubiläums: Seit 25 Jahren arbeitet Simone Koch bereits in der Einrichtung.

Großes Engagement gezeigt

Kochs Kollegen, der Personalrat und die Verwaltungsleitung der Gemeinde Walkenried dankten für die vergangenen 25 Jahre, in denen Simone Koch ihr „großes Engagement in den Einrichtungen in Walkenried und Zorge“ einbrachte, wie es vonseiten der Verwaltungsleitung der Gemeinde Walkenried in einem Schreiben heißt.

Angefangen hat Simone Koch 1998 als Vertretung in den Kindergärten Walkenried und Zorge. „Über die Jahre hinweg zeigte sie unermüdlichen Einsatz als Erzieherin und stellvertretende Leiterin der Kita Walkenried“, erklären die Verantwortlichen weiter.

Jubilarin leitet die Krippengrippe

Nach der Einrichtung der Krippengruppe in Walkenried entschied sie sich, ab 1. April 2021 ihr Engagement als Leiterin dieser Einrichtung dort einbringen zu wollen.

„Simone Koch wird die Einrichtung hoffentlich auch in den kommenden Jahren mit ihrer positiven und liebevollen Art bereichern. Wir wünschen ihr beruflich und privat eine glückliche und erfolgreiche Zeit“, so die Verwaltung abschließend.

