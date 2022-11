Große Schau im Südharz: Hühnerhaltung liegt dank der Pandemie im Trend

Burkhard Starke war etwas irritiert – das aber im besten, positiven Sinn: „Was hier heute schon an Besucherinnen und Besuchern da war, ist echt unglaublich. Und darunter viele Familien bzw. Personen, die weder ich noch die anderen Vereinsmitglieder kennen“, erklärt der Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins Tettenborn.

Dieser Trend sollte das gesamte Wochenende bei der Rassegeflügelschau des Kreisverbands Südharz im Tettenborner Dorfgemeinschaftshaus (DGH) anhalten, zu der der Verein im gleich dreifachen Sinne eingeladen hatte: Im Rahmen der Ausstellung feierte der Verein sein 75-jähriges Bestehen und zugleich auch eine Art öffentlichen Neustart nach zwei entbehrungsreichen Corona-Jahren. So war es ein stetes Kommen und Gehen in den Hauptteil des DGH am Samstag und Sonntag – und die Gäste wurden nicht enttäuscht.

24 Aussteller zeigen ihre Zuchterfolge

Kaum die Tür geöffnet, konnten sie links Gänse und geradeaus Großhühner bewundern. Insgesamt präsentierten die 24 Züchter, die aus dem Stadtgebiet von Bad Sachsa, Ellrich, der Samtgemeinde Hattorf, der Gemeinde Hohenstein und der Stadt Bad Lauterberg kamen, die 243 Tiere in den Rassen Hühner, Tauben oder Wassergeflügel. „Es ist sicherlich nicht mehr so viel, wie in Jahrzehnten zuvor, aber dennoch eine Steigerung zur letzten Kreisschau. Wir sind damit zufrieden“, erklärte Starkes Stellvertreter Thomas Bock, zugleich wie der Vorsitzende auch einer der Ausstellungsleiter.

Alles im Blick hat dieses Huhn. Foto: Thorsten Berthold / HK

Gerade Neulinge, die erstmals eine solche Ausstellung betreten, mag verwundert haben, wie unterschiedlich die Tiere auf sie reagieren: Manche schlagen einfach weiter, andere stellen sich richtig und passend dem Titel zur Schau, präsentieren das Federkleid. Für die Züchter ist gerade dies wichtig, sind sie doch alle auf der Jagd nach dem „V“, Abkürzung für „vorzüglich“. Dies ist die höchste Bewertung, die die Preisrichter vergeben können – und in Tettenborn wurde die Höchstnote elf Mal an zehn Aussteller vergeben.

Besonders erfolgreich war dabei Hermann Trüter, der mit seinen Gimpeltauben Kupferschwarzflügel gleich zweimal die Bestnote erringen konnte. Aber die Ausstellung war an diesem Wochenende auch weit mehr als nur die bekannte Überprüfung im züchterischen Wettstreit.

Verein wird im Jahr 1947 gegründet

Es galt vor allem die Tatsache zu feiern, dass mehr als sieben Jahrzehnte bereits in Tettenborn die Rassegeflügelzucht betrieben wird, was gleichzeitig auch einen Erhalt der Arten sichert. „Man darf nicht vergessen: Ohne engagierte Züchter würden Rassen aussterben, wir pflegen somit ein wichtiges Erbe“, erklärt Burkhard Starke.

Blick in die Ausstellungsräume im DGH Tettenborn. Foto: Thorsten Berthold / HK

Angefangen hat alles im Jahr 1947. Schmiedemeister Friedrich Bergmann wurde in der Gründungsversammlung zum ersten Vorsitzenden gewählt. Schriftführer wurde Willi Bergmann, Kassierer Alwin Müller. Neben dem Trio gehörten noch zwölf Männer zu den Gründungsmitgliedern. Dabei, so erklärten die beiden Vorsitzenden bei der Eröffnung, sei man dankbar, dass die Gründungsmitglieder den Mut im Jahr 1947 gefunden hatten, gab es doch bereits in Bad Sachsa zu diesem Zeitpunkt einen derartigen Verein. Zudem stand Deutschland im Jahr 1947 noch unter dem Kontrollrat der Alliierten „und Vereinstätigkeiten, insbesondere Gründungen, waren nur mit Zustimmung des Kontrollrates möglich“.

Hühnerhaltung liegt auch dank der Corona-Pandemie im Trend

Nach dem Auf in den ersten Jahrzehnten, mussten die Verantwortlichen vor Ort aber auch eine gewisse Ernüchterung feststellen. Die Problematik mit der Vogelgrippe sei allgegenwärtig und habe die Zucht nachhaltig erschwert, ferner seien viele Vereine auch überaltert. Aber aktuell gebe es auch wieder Grund zur Hoffnung, was nicht nur an den vielen unbekannten Interessierten gemessen werden kann. Im DGH Tettenborn konnten vor allem viele Großhühner gezeigt werden, „hier sehen wir deutlich mehr Züchter als noch in den Jahren zuvor. Zudem sind Hühner seit der Pandemie und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine wieder ein großes Thema im Bereich Eigenversorgung mit Eiern. Das kann der Geflügelhaltung nur gut tun. Ob dies auch für die Geflügelzucht gilt, muss die Zeit zeigen“, erklärt Burkhard Starke.

Generell waren alle Verantwortlichen erfreut über die gute Resonanz an Gästen und Ausstellern. „Wir hoffen, dass diese Schau dazu beitragen kann, neue Freunde für unser Hobby zu gewinnen. Die Rassegeflügelzucht ist eine schöne und zugleich erfüllende Freizeitbeschäftigung, bietet sie doch für Jung und Alt die Möglichkeit, sich einen Rest erlebter Natur zu bewahren“, heißt es im Vorwort des Ausstellungskatalogs. Blickt man eben auf die Resonanz und die vielen Gespräche, die an dem Wochenende geführt wurden, scheint diese Hoffnung aufgegangen zu sein.