Winterreise von Schubert wird in Bad Sachsa aufgeführt

Im Herbst 1827 komponierte Franz Schubert nach den Texten von Wilhelm Müller (1794-1827) den Liederzyklus „Winterreise“, bestehend aus 24 Liedern für eine Singstimme und Klavier.

Musikinteressierte haben nun am Sonntag, 6. November, um 16 Uhr im Bad Sachsaer Lutherhaus, Kirchstraße 24, die Gelegenheit eine besondere Aufführung zu erleben. Die Singstimme wird fast immer mit einer Männerstimme besetzt: Am Sonntag wird dieser Part jedoch von der Sopranistin Miseon Herold-Kim dargeboten. Am Flügel wird sie begleitet von Simone Natu, Pianistin aus Nordhausen, die dort an der Kreismusikschule lehrt.

Eintritt frei, Spende erbeten

Das Konzert wird vom Kulturforum Bad Sachsa mit der Evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai veranstaltet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.