In Walkenried: Spielerisch die Feuerwehr kennenlernen

Zorge. Nachwuchs für den Brandschutz: in der Gemeinde Walkenried startet dies mit der Kinderfeuerwehr „Feuersalamander“. So verläuft ein Übungsdienst.

Memory ist nach wie vor ein beliebtes Kinderspiel. Aber das, was an diesem Tag in Zorge unter Kisten verborgen war, erinnerte so gar nicht an den Spieleklassiker: einmal war es eine Handlampe, dann ein Funkgerät – dann wiederum eine Atemschutzmaske oder aber ein Helm, der gefunden wurde. Und die knapp zehn Kinder waren aber mit Feuereifer dabei, dass Rätsel zu lösen. Denn jedes Paar, dass gefunden wurde, sorgte auch dafür, dass sich Michael Sommerfeldt Stück für Stück weiter in einem Feuerwehrmann mit Atemschutzausrüstung verwandelte. Genau diese spielerische Art und Weise des Lernens ist es, die in der Kinderfeuerwehr genutzt wird, um bereits die Jüngsten an das besondere Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr heranzuführen bzw. hierfür zu begeistern.

Kinderfeuerwehr wird bereits im Jahr 2007 gegründet

In der Gemeinde Walkenried ist die Kinderfeuerwehr dabei bereits eine Institution. In seiner Sitzung am 21. Juni 2007 hat der damalige Samtgemeinderat bereits die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr im Gemeindegebiet dahingehend geändert, dass in den drei Ortsfeuerwehren der Kommune sogenannte Vorbereitungsgruppen für die Jugendfeuerwehr gebildet werden können. Das Ergebnis ist eine Erfolgsgeschichte bis heute: unter den aktuellen aktiven Feuerwehrfrauen und -männern aus Walkenried, Wieda und Zorge versehen bereits die ersten ihren Dienst, die eben in der Kinderfeuerwehr „Feuersalamander“ ihre ersten Erfahrungen sammelten.

Zur Nachwuchsgewinnung gibt es kein besseres Mittel, darin sind sich alle Beteiligten vor Ort einig. „Wir müssen die Kinder bereits in frühen Jahren für dieses Amt begeistern“, erklärt Sebastian Herberg. Der ehemalige Leiter der Jugendfeuerwehr im Gemeindegebiet und heutige Ortsbrandmeister der Brandschützer in Walkenried ist an diesem Nachmittag für eine kleine Stippvisite vorbeigekommen, denn in der Führung der Kinderfeuerwehr hat es jüngst eine Veränderung gegeben.

Neues Team übernimmt die Leitung

Neue Hauptverantwortliche ist Désirée Bothe, die auch das Amt der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin in Zorge inne hat. Ihr zur Seite steht unter anderem Michael Sommerfeldt, der dank des guten Gedächtnisses der Kinder beim Memory sich immer schneller in einen Atemschutzträger an diesem Tag verwandelt. Beide haben dabei eine besondere Funktion übernommen, denn erst in diesem Jahr wurde der bisherige Leiter der Kinderfeuerwehr, Patrick Lässig, nach 14 Jahren aus dem Kinderfeuerwehrdienst verabschiedet.

Spielerisch lernen Kinder bei einem Übungstag der Kinderfeuerwehr in der Gemeinde Walkenried Grundlagen der Brandschützer. Foto: Thorsten Berthold / HK

Mittlerweile ist der Anzug auch komplett und es geht vom Depot nach draußen hin zu einem der Fahrzeuge der Zorger Wehr. Auch hier wird kindgerecht und spielerisch gearbeitet, gefragt was wohl welches Teil aus der Ausrüstung des Fahrzeuges ist. Und das besondere dabei: die Kinder sind ruhig, melden sich, alles läuft sehr entspannt ab.

Rettung mit dem Tragetuch simuliert

Aber es bleibt an diesem Abend nicht nur theoretisch: nach einer kurzen Trinkpause können sich die Mädchen und Jungen noch einmal so richtig austoben. Ein Tragetuch wird präsentiert, dass im Notfall eine Option ist, eine verletzte Person aus einer Gefahrenzone zu bringen.

Und nach einer kurzen Erklärung geht es auch schon los: ein Kind legt sich in das Tuch und fünf, sechs weitere Kinder ziehen es freudestrahlend hinter sich. Auch wieder etwas, dass ihnen jetzt einfach nur Spaß macht, im Ernstfall aber Leben retten kann.

Nach knapp anderthalb Stunden ist dieser Diensttag der „Feuersalamander“ beendet. Doch während die Mädchen und Jungen darauf warten, dass ihre Eltern sie abholen, wird natürlich erst noch einmal ein bisschen getobt und vor allem im Feuerwehrwagen Platz genommen. Und wer weiß: der ein oder andere mag 10, 15 Jahre später dann auf dem Weg zu einem richtigen Einsatz sein.

Hintergrund zur Kinderfeuerwehr:

Die Kinderfeuerwehr „Feuersalamander“ der Gemeinde Walkenried besteht aus Kindern aus Walkenried, Wieda und Zorge.

Das Gründungsdatum ist der 21. Juni 2007. An diesem Tag beschloss der damalige Samtgemeinderat eine Satzungsänderung, damit sogenannte Vorbereitungsgruppen für die Jugendfeuerwehren der Gemeinde möglich sind.

Die gut besuchte Gründungsveranstaltung erfolgte am 12. April 2008 im Freizeitzentrum in Walkenried.

Die Kinderfeuerwehr wurde gegründet, um den Nachwuchs der Feuerwehren, die allgemein seit Jahren mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen haben, zu begegnen.

Mitglied werden können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Bei den Diensten lernen die Kinder nicht nur etwas über die Feuerwehr, sondern es wird auch gespielt, Erste Hilfe erlernt oder aber auch Veranstaltungen wie Zeltlager und Fahrten zu anderen Hilfsorganisationen (Polizei, THW, Rettungsdienst) vorgenommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.feuerwehr-gemeinde-walkenried.de.