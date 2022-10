Im Südharz werden schon Schuhkartons für Weihnachten gepackt

Bad Sachsa. Kleines Paket, große Freude: Auch in Bad Sachsa gibt es wieder eine Annahmestelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. So funktioniert es.

Bis Weihnachten sind es noch ein paar Wochen, dennoch werden bereits seit Anfang Oktober vielerorts in Deutschland fleißig Geschenke gepackt. Allerdings haben diese speziellen Weihnachtsüberraschungen ja auch noch einen weiten Weg vor sich. Unter dem Motto „Jedes Kind zählt“ werden sie im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bis zum 24. Dezember an sozial schwache Kinder in osteuropäischen Ländern wie Bulgarien, Kroatien, Lettland, Rumänien oder Weißrussland verteilt. Annahmeschluss für die Pakete ist zwischen dem 7. und 14. November – und Interessierte können diese auch in Bad Sachsa bei der Sammelstelle von Saskia Liebing abgeben.

Organisator der Aktion ist die christliche Hilfsorganisation „Samaritans‘s Purse e.V. – die barmherzigen Samariter“.

So kann man mitmachen

Mitzumachen ist dabei ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben. Das Päckchen mit neuen Geschenken für ein Kind füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten und Warmes für den Winter wie Mützen, Schals und Handschuhe. Es gibt die Möglichkeit auszuwählen, ob Junge oder Mädchen in den Altersstufen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahre.

Im Internet können Etiketten dafür ausgedruckt werden. Darauf kreuzt man an, für wen das Päckchen bestimmt ist, und klebt das Etikett auf den Karton. Man kann auch einen netten Gruß für das Kind mitschicken.

Spätester Abgabetermin

Mit einem Gummiband wird dann der Karton zusammengebunden und bei der Annahmestelle bis spätestens 14. November abgegeben werden. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen. Diese dient dem Transport bzw. der Verteilung. Wer keinen Schuhkarton zur Hand hat, kann vorgefertigte Geschenkkartons unter www.online-packen.org packen bzw. bestellen.

Der Grund, warum Saskia Liebing sich entschieden hat, in Bad Sachsa eine Sammelstelle einzurichten ist schnell erklärt: Zum einen mache es sie nachdenklich, dass man selbst in Deutschland im Überfluss lebt, es aber viele andere Regionen in der Welt gibt, wo dies nicht so ist. Zum anderen ist es ihr wichtig, ihren Sohn diese Unterschiede aufzuzeigen. Und darum unterstützt dieser seine Mutter bereits seit seinem vierten Lebensjahr bewusst beim Packen der Pakete für Weihnachten im Schuhkarton.

Ursprung im Kommunismus

Ihren Ursprung hat die Aktion im Zusammenbruch des Ostblocks im Jahr 1989. Damals nahm der Kommunismus in Rumänien ein blutiges Ende. Diktator Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena wurden hingerichtet. Sie hinterließen ein Land in bitterer Armut. Im Frühjahr 1990 gingen erste Bilder von rumänischen Waisenhäusern um die Welt, die vollkommen verwahrloste Kinder zeigten.

Die Bilder ließen den Engländer Dave Cooke nicht mehr los. Zusammen mit seiner Frau und einem lokalen Radiosender erging der Aufruf an die Bewohner, für Waisenkinder in Rumänien zu sammeln. Cookes Schwester Jane kam zudem auf die Idee, Kinder zu bitten, einen Schuhkarton mit Geschenkpapier zu umwickeln und mit Dingen zu füllen, über die sich andere Kinder freuen würden. Zusammen mit Dave Cookes Tochter Naomi entstand eines Abends der Name für die Aktion: „Operation Christmas Child“.

Weltweites Phänomen

In den nächsten Jahren packten immer mehr Menschen zu Weihnachten Schuhkartons. Die Aktion war nicht mehr zu stoppen. Um die ursprünglich zeitlich begrenzte Kampagne in professionellere Bahnen zu lenken, übergab Dave Cooke „Operation Christmas Child“ 1993 offiziell an die international tätige Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“, die Aktion auf weitere Länder ausweitete.

Im Jahr 1995 hörte die damalige Redaktionsleiterin der christlichen Zeitschrift „Entscheidung“, Dr. Irmhild Bärend, bei einem Treffen mit Franklin Graham, Präsident von „Samaritan’s Purse“, über das neue Projekt. Begeistert von der Idee folgte im Jahr 1996 der Aufruf in der „Entscheidung“ für „Weihnachten im Schuhkarton“ zu packen. Überraschend trafen im ersten Jahr bereits 1.600 Päckchen in der Redaktion ein, der Grundstein in Deutschland für die Aktion war gelegt.

Abgabeorte im Altkreis Osterode: Interessierte können ihre Pakete in Neuhof, Im Wiesengrund 26, abgeben. Im Altkreis befinden sich weitere Sammelstellen in Bad Lauterberg, Wulften und Osterode. Die genauen Orte und auch Kontaktdaten sind nachzulesen unter https://kurzelinks.de/memx.