Zorger sollen sich beim Kochen besser kennenlernen

Eine Kochveranstaltung der besonderen Art: Der Verein Dorfgemeinschaft Zorge verfolgt das Ziel, die Dorfgemeinschaft zu stärken, indem sich die Bewohner besser kennenlernen. Gerade in den vergangenen Jahren hat es in Zorge einige Zuzüge gegeben. Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten gestaltet sich das Kennenlernen jedoch mitunter schwierig. Um eine weitere Option zu schaffen, gibt es nun „Zorge kocht“.

Einmal Gastgeber, einmal Gast sein

Bei dieser Veranstaltung, die an zwei Samstagabenden im Winter 2022/2023 stattfinden soll, bekochen sich Zweier-Teams gegenseitig. Kurz und knapp: Ein Zweier-Team ist einmal Gastgeber und ein anderes mal Gast, lernt also vier verschiedene Bewohner aus Zorge kennen.

Lesen Sie auch: Erster Zorger Dorfflohmarkt wird ein großer Erfolg

Am Mittwoch, 9. November, findet im Anschluss an den Kaffeetreff der ev.-luth. Kirchengemeinde in der Bartholomäus-Kirche in Zorge um 16.30 Uhr eine Infoveranstaltung statt, auf der die beiden Termine abgestimmt werden und offene Fragen geklärt werden können. Für weitere Details vorab liegen ab sofort im Vorraum der Bartholomäus-Kirche Infozettel und Anmeldungen bereit.