Bad Sachsaer spenden 7.600 Euro für Boote auf dem Schmelzteich

Das Datum steht: am 24. Juni 2023 wird die zweite Auflage des Dammfestes am bzw. rund um den Schmelzteich in Bad Sachsa gefeiert. Nach der überaus gelungen Premiere des Festes am 14. August diesen Jahres, die hunderte Einwohner und Gäste anzog, soll die große Party, die das gesamte Schmelzteich-Areal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken soll, wiederholt werden. „Auch mit einer Tretboot-Regatta“, erklärt Gunnar Wolter, Vorsitzender des Vereins Wir für den Südharz.

Gelder im Vorfeld eingeworben

Die notwendigen Boote hierfür haben sich die Bad Sachsaer dank großzügiger Sponsoren gleich selbst geschenkt. Stolze 7.600 Euro an Sponsoring-Geldern wurden im Vorfeld der Aktion angeworben, wie Wolter beim gemeinsamen Termin mit seinem Vorstandskollegen Sascha Kaddatz und Josef Oelkers, dem Ideengeber für die Boots-Aktion, erklärt.

Dabei ist Oelkers bzw. sein Hotel „Romantischer Winkel“ mit bestem Beispiel vorangegangen – zwei Boote hat man gleichermaßen selbst finanziert, hat neben der bekannten gelben Ente „Schnatterienchen“ nunmehr drei. Auch ganz vorn dabei waren die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Bad Sachsa hilft sich“, die ihrem Namen entsprechend nicht nur aktiv beim Fest mithalfen, sondern auch ihr eigenes Ruderboot finanzierten.

Viele Sponsoren helfen mit

Aber auch sonst kann sich die Liste der Unterstützer sehen lassen: die VGH Vertretung Pötzsch aus Bad Sachsa finanzierte ebenfalls ein komplettes Tretboot, die Unternehmen bzw. Vereinigungen Gutwerk/Tannenhof, Der Regionalmakler, Banking-Partner Beratungsgesellschaft, Malkreis, Gremm & Niemerg, Neukirchner Rohr- & Kanalreinigung, GLC Glücksburg Consulting sowie der Verein Wir für den Südharz selbst und noch ein paar private Unterstützer spendeten mindestens 250 Euro. Insofern ist die Idee, mit dem Dammfest eine Party von Bad Sachsaern für Bad Sachsaer – und Gäste – auszurichten, bestens aufgegangen.

Aktuell arbeitet das Team von Wir für den Südharz aber an anderen Aktionen: neue Weihnachtskugeln wie auch weitere Winterdekoration sollen angeschafft werden, um die Uffestadt im Winter ansprechend zu gestalten. „Wir werden auch wieder andere Projekte im Jahr 2023 unterstützen, zu diesem Zweck sind wir als Verein schließlich angetreten“, betont Gunnar Wolter.