Helfer gesucht: Samen im Stadtwald von Bad Sachsa einpflanzen

Bad Sachsa. Zur Wiederaufforstung von Bad Sachsas Stadtwald wird am 15. Oktober Samen von Eichen und Kastanien eingepflanzt. Helfer können sich hier einfinden.

In einer gemeinsamen Aktion mit dem Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur im Südharz möchte das Stadtforstamt Bad Sachsa einen Arbeitseinsatz am Samstag, dem 15. Oktober, durchführen. Treffpunkt dazu ist am Ende der Brandstraße um 10 Uhr.

Es sollen die in diesem Herbst reichlich vorhandenen Samen von Eiche und Esskastanie mit kleinen Hacken oder Handschaufeln zur Wiederbewaldung in die Erde gebracht werden. Das Saatgut ist in ausreichender Menge im Stadtwald bereits gesammelt worden, jetzt wird auf zahlreiche Helfer gehofft.

Richtige Kleidung beachten

„Bitte unbedingt an geeignete Kleidung und festes Schuhwerk denken“, erklärt Stadtförster Ulrich Bosse, der auf viele Helfer hofft.