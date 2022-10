Bad Sachsa. Das Ensemble Phantastique gastiert am 15. Oktober in Bad Sachsa - und bietet eine besondere Liedauswahl. Karten für das Konzert gibt es hier.

Konzert im Südharz Fröhliche Lieder in schwierigen Zeiten in Bad Sachsa erleben

„Vom Orient zum Okzident – heitere Lieder in schwierigen Zeiten“ – so heißt das aktuelle Programm, das das Kulturforum Bad Sachsa mit dem „Ensemble Phantastique“ aus Herzberg im Kurhaus Bad Sachsa am Samstag, 15. Oktober, um 19 Uhr präsentiert.

Isabel Schäfer (Oberschulpädagogin, Gesang), Dirk Steinig (Gymnasiallehrer, Piano), Stefan Kienzle (Augenarzt, Saxophon und Klarinette) sowie Jörg Roos (Dipl.-Ing., Kontrabass) präsentieren Titel aus Weltmusik, Klezmer, Tango und Jazz, aber auch Moritaten und Chansons.

Besondere Auswahl getroffen

Corona, Krieg in der Ukraine, Sorgen über die zukünftige Energieversorgung und die Inflation haben den Blickwinkel auf viele Dinge des Alltags verändert.

Das hatte auch Einfluss auf die Auswahl der Lieder durch das Ensemble: nachdenkliche, aber auch heiter-fröhliche, zum Teil freche Kompositionen bestimmen das Programm. Stücke von Georg Kreisler, Hildegard Knef, Reinhard Mey und Max Raabe werden zu hören sein und sicher den Geschmack von vielen treffen.

Ablenkung vom Alltag bieten

„Es wird ein abwechslungsreicher Abend, an dem man die Alltagssorgen für zwei Stunden hinter sich lassen kann. Das Kulturforum Bad Sachsa und die Musiker wünschen sich ein Publikum, das vielleicht etwas nachdenklich, vor allem aber vergnügt und amüsiert nach Hause geht“, erklärt Helene Hofmann, Vorsitzende des Kulturforums.

Karten sind Vorverkauf direkt in der Tourist-Info Am Kurpark 6, zu erhalten aber auch unter der Rufnummer 05523-474990 zu bestellen.