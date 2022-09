Wieda. Die 43. Auflage des Straßenfestes in Wieda wird aufgrund des schlechten Wetters für die Organisatoren mit einem Defizit enden

Die 43. Auflage des beliebten Spellefestes in Wieda wird in strömendem Regen gefeiert.

Straßenfest im Südharz Trotz Dauerregens im Südharz: Spellefest in Wieda wird gefeiert

Sturmfest und erdverwachsen – so werden die Niedersachsen im gleichnamigen, bekannten Lied über das Bundesland charakterisiert. Und ebenso zeigten sich die Wiedaer und ihre Gäste beim beliebten Spellefest. Auch wenn die Anzahl an Ausstellern und vor allem auch Besucherinnen und Besuchern aufgrund von zum Teil heftigem Dauerregen und Windböen geringer ausfiel als von den Organisatoren vom Bürgerverein Pro Wieda erhofft, verwandelte sich der Bohlweg für einen Tag doch wieder in eine übergroße Einkaufs-, Flanier- und Gastromeile.

Wobei beim Flanieren eindeutig der Regenschirm das Must-have des Tages war. Gerade an den Flohmarktständen war es nicht einfach, die Waren vor den Wassermassen zu schützen, sodass auch mancher Standbetreiber bereits am frühen Nachmittag wieder seine Sachen einpackte und gen Heimat zog.

Kurzfristige Absagen erhalten

„Wir hatten 50 Standanmeldungen im Vorfeld, doch bereits zwei Tage vor dem Straßenfest hatten mehrere Anbieter aufgrund des Wetters ihre Absage erklärt“, so Roland Müller, Vorsitzender des Bürgervereins. Sein erstes Fazit zum 43. „Spelle-varn-Schwelle“-Fest ist dabei auch eindeutig: „Wir werden als Verein mit einem Minus aus der Veranstaltung herausgehen, das ist klar. Wer möchte, kann uns gern mit Spenden unterstützen“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Aber so schwierig das Wetter es Gästen und Gastgebern an diesem Wochenende machte, der Grundgedanke der Veranstaltung wurde weiterhin gepflegt. Die Idee des Spellefestes liegt schließlich nicht im Verkauf, sondern darin, dass die Menschen sich treffen.

Grundidee wird gelebt

Denn der Name – ein Begriff aus dem Wiedaer Platt – bedeutet so viel wie Treffen vor der Haustür, vor dem Schwell wie man früher sagte. Und genau das passierte: Neben Gästen – unter anderem auch Geflüchtete aus der Ukraine – und Ausstellern aus dem Ort und der Umgebung fanden trotz der schlechten äußeren Bedingungen auch wieder ehemalige Einwohner des Ortes den Weg nach Wieda – eine Tradition, die schon seit Jahrzehnten besteht und gelebt wird.

Glühwein verkauft

Um es bei dem Dauerregen auszuhalten, wurden die Standbesitzer aber auch kreativ. So gab es am Stand des Seniorenzentrums Lamm kurzerhand Glühwein, wer wollte auch mit Schuss. Aber auch Kaffee fand an diesem Tag deutlich mehr Absatz als Bier oder Softdrinks.

Bildergalerie- 43. Spellefest in Wieda wird gefeiert Bildergalerie- 43. Spellefest in Wieda wird gefeiert Die 43. Auflage des beliebten Spellefestes in Wieda wird in strömendem Regen gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Der Bummel auf der Straße bot aber auch wieder Einiges zu entdecken: So hatte Heinz-Gerhard Paul zwei Bildertafeln des Lehrers Klaus Pfeiffer restauriert, die Aufnahmen von vergangenen Spellefesten zeigten. Wie in den vergangenen Jahren auch wurde am Vorabend des Straßenfestes wieder ein Film mit Aufnahmen der ersten Auflagen des Festes gezeigt. Bereits hier zeigten die Teilnehmenden ihr Durchhaltevermögen gegenüber Regen, Wind und Kälte.

Glücksrad und Tombola

Zu gewinnen gab es auch etwas an dem Aktionstag: beim DRK Neuhof konnte man das Glücksrad drehen und beim Hundesportverein Lose kaufen. Hundehalter hielten hier aber auch gerne an, um für ihre Vierbeiner selbstgebackene Kekse oder Waffeln mitzunehmen.

Fest mit zum Besuch beim Spellefest gehören aber auch zwei Stationen: die Stände der Schützengesellschaft und der Fleischerei von Jürgen Buchholz.

Kniester wird nicht angeboten

fin Dora Buchholz wurde schnell eine Bratwurst gegessen oder eine Dose Wurst gekauft, ehe es zu den Schützen geht für ein Bier, Cola, usw. Normalerweise bietet die Schützengesellschaft auch Kniester, eine Wiedaer Kartoffelspezialität an, doch in diesem Jahr wurde stattdessen selbst gemachter Kuchen gereicht. Insofern bot das Spellefest seinen Gästen auch bei Dauerregen all das, was das Straßenfest seit mehr als vier Jahrzehnten im Südharz bzw. der Region ausmacht.